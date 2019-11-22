عرض فيلم تسجيلي عن المخرج البرازيلي بابينكو بمركز الإبداع

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في السادسة والنصف من مساء اليوم الجمعة، الفيلم التسجيلي البرازيلي "بابينكو: اخبريني عندما أموت"، إخراج بربرا باز، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في مركزالابداع بدار الأوبرا المصرية.



الفيلم الفائز بجائزة أحسن فيلم تسجيلي عن السينما بمهرجان فينسيا، وتدور أحداثه حول المخرج الراحل هيكتور بابينكو.



"لقد عشت بالفعل موتي والآن كل ما تبقى هو إنتاج فيلم حول هذا الموضوع". قالها المخرج "هيكتور بابينكو" إلى "باربرا باز" عندما أدرك أنه لم يتبق له الكثير من الوقت. وقبلت "باربرا" تحدي تحقيق الرغبة الأخيرة لشريكها الراحل: أن تكون بطلة الرواية الرئيسية عن وفاته.



يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت مساء امس الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين.



وتم تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وحصلت منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.



وتم افتتاح المهرجان بفيلم "The Irishman" بطولة عدد من نجوم السينما الأمريكية مثل روبرت دي نيرو، وأل باتشينو، وجو بيشي، ومن إخراج المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي Martin Scorsese الحاصل على جائزة أوسكار، وتأليف تشارلز براندت.