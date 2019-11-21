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رياضة

أحسن رئيس نادي .. الكاف يستحدث 3 جوائز لحفل الأفضل فى إفريقيا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:35 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس، عن بعض القرارات الجديدة بعد انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية بمقر الاتحاد.

وأقر كاف 3 جوائز جديدة وهى، أفضل لاعب داخل القارة، أفضل رئيس ناد إفريقى وأخيرا جائزة تقدير إجتماعى، وسيتم توزيعها على هامش الحفل الذى سيقام فى الغردقة، يوم 7 يناير المقبل.

وألغى الاتحاد الإفريقى، جائزة أفضل لاعب محلى، خلال حفل توزيع الأفضل فى أفريقيا 2018.

وكانت اللجنة التنفيذية لكاف قد عقدت اليوم اجتماعها الثاني في عام 2019 في القاهرة، برئاسة أحمد أحمد.

وحدد كاف 14 فبراير من عام 2020 موعدا لإقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجى التونسي والزمالك فى الدوحة " قطر " ، واتخذ المكتب التنفيذي قرارا رسميا بذلك ، وهو الأمر الذى يشير إلى ان موعد ومكان إقامة المباراة اصبح نهائيا ولا رجعة فيه.
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