%65 نسبة استحواذ المصريين بالبورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 65.3% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي.بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.7% والعرب على 8.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 67.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 63.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



مثلت تعاملات المصريين 67.2 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 23.9 % و سجل العرب 8.9% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2047.4 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 718.2 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة امس الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، كما تراجع رأس المال السوقى بنحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 713.912 مليار جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 119.3 مليون ورقة مالية بقيمة 619.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.3 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.02% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.81%، والعرب على 7.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.13% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.86%.



ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 35 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، 29.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، 15.2 مليون جنيه، 63.1 مليون جنيه، على التوالى.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 14094 نقطة، بضغوط هبوط سهم البنك التجارى الدولى، السويدى إليكتريك، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، إعمار مصر، القلعة للاستشارات المالية، أوراسكوم للاستثمار القابضة.



وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2059 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 16886 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 5240 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 542 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1427 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.68% ليغلق عند عند مستوى 473 نقطة.



وارتفعت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 70 شركة، ولم تتغير مستويات اسهم 38 شركة.