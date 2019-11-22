عرض دولي أول للفيلم الروسي القلم الرصاص اليوم

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة الفيلم الروسي "القلم الرصاص" للمخرجة ناتاليا نازاروفا، في عرضه الدولي الأول، في مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.



الفيلم الذي يعرض في قسم البانوراما الدولية، تدور أحداثه حول، "أنتونينا"، وهي رسامة من مدينة سان بطرسبرج، تضطر للانتقال إلى إحدى المقاطعات الشمالية لتكون قريبة من زوجها السجين السياسي. تعمل هناك كمدرسة رسم وتحاول التقرب من الطلبة لكنها تصطدم بطالب يعتمد على سمعة أخيه زعيم إحدى العصابات.



يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت مساء امس الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين.



وتم تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وحصلت منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.



وتم افتتاح المهرجان بفيلم "The Irishman" بطولة عدد من نجوم السينما الأمريكية مثل روبرت دي نيرو، وأل باتشينو، وجو بيشي، ومن إخراج المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي Martin Scorsese الحاصل على جائزة أوسكار، وتأليف تشارلز براندت.