ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عرض دولي أول للفيلم الروسي القلم الرصاص اليوم

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:16 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل - أحمد البهى
يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة الفيلم الروسي "القلم الرصاص" للمخرجة ناتاليا نازاروفا، في عرضه الدولي الأول، في مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم الذي يعرض في قسم البانوراما الدولية، تدور أحداثه حول، "أنتونينا"، وهي رسامة من مدينة سان بطرسبرج، تضطر للانتقال إلى إحدى المقاطعات الشمالية لتكون قريبة من زوجها السجين السياسي. تعمل هناك كمدرسة رسم وتحاول التقرب من الطلبة لكنها تصطدم بطالب يعتمد على سمعة أخيه زعيم إحدى العصابات.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت مساء امس الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين.

وتم تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وحصلت منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وتم افتتاح المهرجان بفيلم "The Irishman" بطولة عدد من نجوم السينما الأمريكية مثل روبرت دي نيرو، وأل باتشينو، وجو بيشي، ومن إخراج المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي Martin Scorsese الحاصل على جائزة أوسكار، وتأليف تشارلز براندت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دينا الشربيني تقدم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وسط إقبال كبير.. مهرجان القاهرة يعرض الأيرلندي للجمهور مجانا

إقبال كبير على حجز فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

نجمات القاهرة السينمائى يخضن تحدي نفخ اللبان على السجادة الحمراء

غدا.. عرض جالا للفيلم السعودي "سيدة البحر"

مهرجان القاهرة يفتتح معرض "القاهرة.. أحبك" بحضور محمد حفظي.. صور

ترشيحاتنا

هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الأجر؟.. والإفتاء: لا يجوز دفعها إلى هؤلاء

حالة وحيدة تنقذ الزمالك من عقوبات رفض خوض السوبر الأفريقي.. تفاصيل

الصدفة تقود نجل الرئيس الاسبق للإعلان .. التفاصيل الكاملة للحالة الصحية لـ سوزان مبارك

لإدارتهما شبكة لتبادل الزوجات.. إحالة موظف وزوجته للمحاكمة العاجلة

أبويا لمس أجزاء حساسة من جسمى بعد وفاة أمي بشهر وأخويا اتحرش بيا .. تفاصيل حكاية فتاة الشروق

بالصور.. تعرف على قصص 3 مخترعين ساهموا في ابتكار التلفزيون

AdvertisementS

الصدفة تقود نجل الرئيس الاسبق للإعلان .. التفاصيل الكاملة للحالة الصحية لـ سوزان مبارك

غادة والي أول الراحلين.. مصادر: تعديل وزاري خلال أيام

أبويا لمس أجزاء حساسة من جسمى بعد وفاة أمي بشهر وأخويا اتحرش بيا .. تفاصيل حكاية فتاة الشروق

انخفاض أسعار الكهرباء والغاز والبنزين إلى 10 % فى هذا الموعد

عقوبات مدوية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من خوض السوبر الإفريقي بـ قطر

رحلة قتيلة المواسير من الاقصر الى القطامية.. اتطلقت من 5 شهور بدون علم أهلها وابوها خلص عليها

يلقي الدولارات على الجمهور | محمد رمضان يدخل حفل موسم الرياض بـ سيارة فيراري

لإدارتهما شبكة لتبادل الزوجات.. إحالة موظف وزوجته للمحاكمة العاجلة

وكيل البرلمان :إجراء تعديل وزاري يتعدى 10 حقائب

الفنان شادي الأمير يحرر محضرا ضد زوجته لإهمال اطفالهما .. تفاصيل جديدة

مش لازم beIN Sports .. كيف تشاهد نهائي أمم أفريقيا تحت 23 مجانا؟

بتنقل الكلام للجيران .. ربة منزل تقتل ابنة زوجها في الجيزة | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. تعرف على قصص 3 مخترعين ساهموا في ابتكار التلفزيون

بـ فستان قصير | نادية الجندي بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور | صور

لص يكتشف وجود طفل داخل سيارة بعد سرقتها.. رد فعل مذهل