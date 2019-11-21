الرضيع مات تحت عجلات القطار.. مصرع ربة منزل ونجلها بالمنوفية

لقيت ربة منزل بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية مصرعها أسفل عجلات قطار القاهرة طنطا أثناء عبورها شريط السكة الحديد.



تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من قسم شرطة شبين الكوم يفيد بمصرع م. ع ربة منزل 22 عاما ونجلها عام ونصف وذلك أثناء مرورها شريط السكة الحديد فصدمها القطار وتوفيت في الحال.



وتم نقلها لمستشفي شبين الكوم وتم التعرف عليها بواسطة أهليتها.



وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة صرحت باستلام الجثمان للدفن.