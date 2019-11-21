قطار يصدم مسنا ويصيبه ببتر بذراعه في شربين



وتم نقل المصاب إلى مستشفى شربين لتلقي العلاج فيما اكد مصدر طبى بالمستشفى على أن حالة المصاب غير مستقرة وانه تم إجراء جراحة بتر لذراعه اليمنى وتم وضعه تحت الملاحظه.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



اصيب مسن ببتر فى ذراعه اليمنى اليوم الخميس عقب اصطدام قطار به بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية.تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ باصطدام قطار بمسن بشربين.وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين ان المسن يدعى السيد السعيد وانه أثناء سيره على شريط السكة الحديد في مدينة شربين اصطدم به القطار مما ادى الى اصابته التى ادت الى بتر احدى ذراعيه.