رئيس قناة السويس يستقبل وفدا دبلوماسيا رفيع المستوى.. يضم سفراء 9 دول إفريقية للتعرف على المشروعات القومية بالمنطقة.. ويؤكد: معجزة بشرية شارك فيها الشعب المصري

الفريق أسامة ربيع:

الوفد تفقد مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع الأنفاق أسفل القناة

قناة السويس تترسخ في قلوب وعقول المصريين

تخطيط وتنفيذ القناة الجديدة عملًا مصريًا خالصًا وخير شاهد على عظمة المصريين



استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، وبرفقته وفد دبلوماسي رفيع المستوى يضم سفراء 9 دول إفريقية وهى بوروندي وغينيا ومالاوي واليمن وليبيا وسيراليون وكوت ديفوار وإثيوبيا وأنجولا، علاوة على قناصل وممثلي عدد من الدول الإفريقية الأخرى منها تنزانيا والسودان وجنوب أفريقيا، وذلك بقاعة المارينا الجديدة شرق القناة بالإسماعيلية.



تأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس، ووزارة الخارجية، وتهدف إلى التعرف من قرب على المشروعات القومية بمنطقة القناة، وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع الأنفاق أسفل القناة.



في كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بوجود هذه النخبة المتميزة من سفراء الدول الإفريقية والعربية على أرض سيناء الحبيبة رمز الكفاح والنضال والصمود، وبالتزامن مع احتفالات الهيئة بمرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية، مؤكدا متانة الروابط والعلاقات المصرية الإفريقية على الصعيدين الشعبي والرسمي، مشيدًا بالتطور الذي تشهده علاقات التعاون المشترك في كافة المجالات في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وما تحظى به الدورة الرئاسية الحالية للاتحاد الإفريقي من اهتمام عالمي ودعم دولي.



وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تحظى بمكانة فريدة لدى الدولة المصرية وتترسخ في قلوب وعقول المصريين منذ إنشائها وحتى الآن، لافتًا إلى أن إنشاء قناة السويس منذ 150 عامًا كان معجزة بشرية شارك فيها ربع تعداد الشعب المصري في ذلك الوقت، وهو الإنجاز الذي ظل عالقًا في الأذهان واستحضره المصريون في حاضرهم فكان تخطيط وتنفيذ وتمويل مشروع القناة الجديدة عملًا مصريًا خالصًا وخير شاهد على عظمة المصريين.



في نهاية اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره لعلاقات الصداقة والشراكة التي تجمع مصر بأشقائها العرب والأفارقة، ودعا الحضور لرؤية المشروعات القومية العملاقة بمنطقة القناة على أرض الواقع، موجهًا لهم الدعوة ولمستثمري بلادهم للاستثمار في مشروعات قناة السويس.



خلال الزيارة، شاهد الوفد عرضًا تقديميًا عن تاريخ القناة و مراحل تطويرها المختلفة مرورًا بمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميا والحفاظ على مكانتها الرائدة.