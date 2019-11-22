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القاهرة السينمائي في يومه الثاني .. موسم المطر يفتتح منافسات المسابقة الدولية .. وعرض الفيلم السعودي سيدة البحر

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:02 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
المسرح الكبير يستقل الفيلم اللبنانى جدار الصوت
عرض "القلم الرصاص" بالهناجر


حالة من الإقبال الجماهيرى يشهده مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته المقامة ، حاليًا ، حيث شهد اليوم الاول تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور ، وفى السطور التالية نرصد أبرز الفعاليات والعروض السينمائية التى تشهدها دار الاوبرا غدًا ،فى تانى أيام المهرجان .

يعرض غدًا عدد من الأعمال السينمائية ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائى ، حيث نطلق في الثالثة والنصف من مساء غدا الجمعة منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، بالفيلم السنغافوري التايواني "موسم ممطر" للمخرج أنتوني تشين، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث الفيلم حول "لينج" مُدَرّسة أربعينية، تحاول جاهدة أن تستغل فرصتها الأخيرة لتحقيق حلمها بإنجاب طفل، ولكن زوجها لا يبالي. تستسلم "لينج" لروتين حياتها حتى تتورط في علاقة عابرة تُعيد من خلالها اكتشاف نفسها والأهم تحقق حلمها.

ضمن منافسات المسابقة الدولية أيضا، ينظم المهرجان عرض "جالا" في التاسعة والنصف بالمسرح الكبير، للفيلم اللبناني الفرنسي "جدار الصوت" للمخرج أحمد غصين، في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تدور أحداث الفيلم بلبنان في يوليو 2006، حيث تشتعل الحرب بين حزب الله واسرائيل، فيما يستغل "مروان" وقف مؤقت لإطلاق النار كي يبحث عن والده الذي رفض مغادرة قريته الجنوبية، وعندما تُكسر الهدنة يجد نفسه محاصرًا وسط مجموعة من أصدقاء والده العجائز.

كما سيتم عرض "جالا" للفيلم السعودي الإماراتي العراقي "سيدة البحر"، للمخرجة شهد أمين، في عرضه الأول بالشرق الأوسط، وذلك في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث الفيلم، في أجواء من الديستوبيا، داخل قرية متعصبة. قصة فتاة صغيرة تحتضن مصيرها عندما تقف وحدها ضد أسرتها وتقلب تقليد القرية المتمثل في التضحية بالأطفال الإناث إلى المخلوقات الغامضة التي تعيش في المياه المجاورة.


كما يعرض فى التاسعة والنصف من مساء الغد الجمعة الفيلم الروسي "القلم الرصاص" للمخرجة ناتاليا نازاروفا، في عرضه الدولي الأول، في مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم الذي يعرض في قسم البانوراما الدولية، تدور أحداثه حول، "أنتونينا"، وهي رسامة من مدينة سان بطرسبرج، تضطر للانتقال إلى إحدى المقاطعات الشمالية لتكون قريبة من زوجها السجين السياسي. تعمل هناك كمدرسة رسم وتحاول التقرب من الطلبة لكنها تصطدم بطالب يعتمد على سمعة أخيه زعيم إحدى العصابات.
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