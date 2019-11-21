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رياضة

أخبار النادي الأهلي اليوم 21-11-2019 .. حقيقة رحيل الخطيب .. مباريات الفريق على استاد القاهرة بـ حضور جماهيري

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:38 م
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:

الأهلي يكشف حقيقة رحيل الخطيب من رئاسة النادي
يعود محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، إلي القاهرة فجر غد لحضور الجمعية العمومية للنادي المقرر لها الجمعة والسبت وذلك بعد رحلة علاجية في العاصمة الفرنسية باريس.

تطوير شامل للمنشآت بمقر النادي الأهلي بالجزيرة
نجح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في قطع 90 % من خطته الإنشائية، وذلك بعد الطفرة المتكاملة في مقر النادي بالجزيرة ، والتي تبقى الأبرز منذ سنوات طويلة بشكل أسهم في الحفاظ على هوية النادي ووضعه على طريقة كبار أندية العالم على الصعيد الإنشائي.

طفرة في الإنشاءات الجديدة بفرع الأهلي بالشيخ زايد .. تفاصيل
يشهد فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد خلال الفترة الحالية استكمال طفرة الإنشاءات والخدمات وفقًا لخطة مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب التي تستهدف تقديم أفضل الخدمات لأعضاء النادي على كافة المستويات وحرص المجلس على اعتماد كافة المخططات للمنشآت الجديدة والبدء فيها على أرض الواقع .

23 % زيادة في إيرادات منتجع الأهلي بمطروح.. ونقلة كبيرة بـ مصيف مارينا.. صور
منتجع النادي الأهلي في مرسى مطروح كان في قلب اهتمامات مجلس الإدارة منذ توليه مسئولية القيادة في النادي، وشهد العديد من أعمال التطوير والصيانة، مقارنة بالعام الماضي وهو ما انعكس على الأعضاء من خلال زيادة إقبالهم على المنتجع، حتى أن نسبة الإشغال حققت طفرة غير مسبوقة ووصلت الي ٩٥٪ وهي النسبة الأعلى مقارنة بالأعوام السابقة، ووصلت نسبة الأشغال لبعض الافواج إلى ١٠٠%.

رسميا.. مباريات الأهلي على ستاد القاهرة بحضور جماهيري
تلقى النادي الأهلي إخطارا من اتحاد الكرة، بتحديد ستاد القاهرة الدولي، ملعب المباريات الفريق الأول لكرة القدم في مسابقتي الدوري العام، ودوري أبطال إفريقيا، بحضور 5 آلاف مشجع.

5 لاعبين من الأهلي يسافرون اليوم إلى تونس مع منتخب الشباب
يسافر لاعبو فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2001 المنضمين للمنتخب الوطني للشباب اليوم الخميس، الي تونس للمشاركة مع المنتخب في بطولة شمال افريقيا الودية.
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