ليلة نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة.. شوقي غريب لـ الجماهير: لن نخذلكم



ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي مساء غد الجمعة نظيره منتخب كوت ديفوار على ملعب استاد القاهرة فى نهائى أمم إفريقيا تحت 23 عاما.



وجه شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي عميق الشكر إلى جماهير الكرة والشعب المصري بوجه عام على ثقته الكبيرة في لاعبي أولمبي الفراعنة.قال شوقي غريب فى تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: كل ما أرجوه أن يكون التأهل للأولمبياد بداية حقيقية لانطلاق الكرة المصرية وأن ما تعرضنا له فى بطولة أمم أفريقيا الماضية كان مجرد عثرة.تابع: لن أنسي أبدا وقفة لجنة إدارة أعمال اتحاد الكرة بقيادة عمرو الجنايني وما قدمه الدكتور أحمد عبدالله المشرف على المنتخب، أشعر بالامتنان من وقفة الدولة والدكتور أشرف صبحى ومجلس إدارة الاتحاد السابق بقيادة المهندس هانى أبوريدة والدكتور كرم كردى المشرف السابق على المنتخب والجميع عازم على استكمال الفرحة وأدعو الجماهير للحضور لن نخذلكم.أضاف: فخور بكل لاعب شارك فى مسيرة الإعداد لهذا الحدث الكبير وجميع زملائى فى الجهاز الفنى والإداري والطبي، لافتا إلى أن التأهل للدورة الأولمبية كان نتيجة لعمل دؤوب أحسن القائمون عليه أداؤه بإتقان وتفان وحب وإخلاص وقال: عندما وجهت الدعوة للجماهير بملء الاستاد كان ذلك لثقتي الكبيرة في اللاعبين.