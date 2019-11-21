نادٍ ألماني يفسخ عقده مع لاعب تركي بسبب دعمه للجيش

ذكرت صحيفة "دوتش فيله" الألمانية، اليوم الخميس، أن نادي سانت باولي، المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، أعلن فسخ عقد لاعبه التركي، جينك شاهين، عقب قيام اللاعب بإطلاق منشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي يبدي فيه دعمه للجيش التركي.



ونقلت الصحيفة قول مدير الكرة في سانت باولي، أندرياس بورنيمان، في تصريحات نشرها موقع النادي على الإنترنت "كان القرار الأفضل للطرفين، وكان أمرا جيدا أن نتوصل إلى حل ودي".



وأشارت إلى أن شاهين (25 عاما) كان قد تم استبعاده من قائمة فريق سانت باولي وجرى السماح له بالتدرب مع فريق باشاك شهير التركي؛ من أجل الحفاظ على لياقته، وذلك بعد أن أبدى دعمه للعمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، التي انطلقت في أكتوبر الماضي.





وكتب شاهين منشورا ذكر فيه "نحن إلى جانب جيشنا البطل وقواتنا المسلحة. دعواتنا لكم!"، وأرفقه باسم العملية العسكرية التركية في سوريا. وأثار المنشور ردود فعل غاضبة من جانب جماهير الفريق ضد شاهين، بداعي "تجاهله المتكرر لقيم النادي".



وفتح الاتحاد الاوروبي لكرة القدم تحقيقا تأديبيا بحق تركيا يتعلق بما وصفه الاتحاد بـ "استفزاز سياسي" محتمل بعد التحيات العسكرية، التي أداها اللاعبون الأتراك خلال مباريات ضد ألبانيا وفرنسا في إطار تصفيات كأس أوروبا 2020.



وأدى أفراد الفريق التركي تحية عسكرية بعد التعادل مع منتخب فرنسا في 14 أكتوبر في باريس تأكيدا على دعم العسكريين المشاركين في هجوم أنقرة ضد القوات الكردية بشمال سوريا. وأثار ذلك استياء فرنسا حيث دعا مسؤولون لإلغاء المباراة بعد تحية عسكرية أولى أداها الفريق التركي في المباراة ضد ألبانيا أيضا.