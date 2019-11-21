جيسون سيلفا: تشرفت بزيارة مصر.. وأعمل على إدخال الإنسانية والقيم للتكنولوجيا

أبدى جيسون سيلفا فيلسوف العصر الرقمي ونجم السلسلة العالمية brain games، سعادته بالتواجد في مصر، مضيفا: "سعيد بوجودي في مصر وتشرفت بدعوتي للإشتراك في قمة فيتسيد للإبداع والتكنولوجيا، وهي أكبر قمة في العالم للتكنولوجيا الواعية.



وأضاف جيسون سيلفا في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "تجمع هذه القمة رواد الأعمال والحالمين والمتفائلون بشأن المستقبل وخلق الفرص معا".



وتابع جيسون سيلفا: "القمة تدور حول التكنولوجيا الواعية، وهي إدخال المزيد من الإنسانية والقيم إلى التكنولوجيا".



وأكمل جيسون سيلفا: "نجد البعض متوترا من التكنولوجيا أو خائفين منها لأنها تسير بسرعة كبيرة، والتكنولوجيا في أفضل حالاتها وتوفر لنا السبيل لزيادة قدرتنا".



ولفت جيسون سيلفا: "الشاب الذي يحمل هاتفا ذكيا في مصر يمتلك تكنولوجيا أفضل مما كانت لدى رئيس دولة منذ 25 عاما".

