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اقتصاد

اكتتاب أرامكو يجمع 73 مليار ريال سعودي حتى الآن

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
اكتتاب أرامكو
اكتتاب "أرامكو"
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صدى البلد
كشفت الرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية رانيا نشار، في مقابلة مع "العربية"، أن اكتتاب "أرامكو" جمع 73 مليار ريال حتى الآن.

وقالت إن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 1.8 مليون مكتتب، مضيفة: "أن اكتتاب الأفراد في طرح أرامكو جمع 14 مليار ريال حتى الآن". وبلغ إجمالي الأسهم التي اكتتبوا فيها أكثر من 456 مليون سهم.

أما عن شريحة المؤسسات، فأشارت نشار إلى أن المؤسسات اكتتبت بنحو 58 مليار ريال في طرح أرامكو، وبلغ إجمالي الأسهم أكثر من 1,824 مليار سهم.

وبيّنت أن شريحة المؤسسات، ثلثها من مدراء الأصول وثلثها من الشركات الحكومية.

واللافت بحسب نشار، أن نسبة الاكتتاب للفرد الواحد كانت أكثر من 4 أضعاف القيمة التي اكتتبوا فيها في أقرب اكتتاب لأرامكو السعودية.

وتعتزم أرامكو السعودية عقد اجتماعات مع المستثمرين في دبي الأسبوع القادم، حسب ما قالته مصادر لرويترز في وقت سابق، مع سعي الشركة لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار من بيع الأسهم المتوقع أن يصبح الأكبر في العالم.
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