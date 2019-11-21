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رياضة

أخبار نادي الزمالك 21-11-2019 .. مرتضى منصور يعلن عدم خوض السوبر الافريقي فى قطر .. والكاف لن يتراجع

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:37 م
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:

الكاف يؤكد إقامة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجى فى قطر | مستند

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " إقامة مباراة الترجى التونسى مع الزمالك فى نهائى السوبر الإفريقي 14 فبراير المقبل بالدوحة .

حالة وحيدة تنقذ الزمالك من عقوبات رفض خوض السوبر الأفريقي.. تفاصيل

كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حالة وحيدة تنقذ نادي الزمالك من عدم التعرض لعقوبات الكاف بعد رفض خوض مباراة السوبر الإفريقي المقرر أن تجمعه بنادي الترجي التونسي.

قرار عاجل من مجلس إدارة الزمالك لحسم موقف مباراة كأس السوبر الإفريقى

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عقد مؤتمر صحفي ظهر يوم الثلاثاء المقبل بمقر النادي بجامعة الدول العربية عقب اجتماع المجلس مباشرة.

عقوبات مدوية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من خوض السوبر الإفريقي بـ قطر

أسدل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الجدل المثار حول موعد ومكان إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجى التونسى والزمالك خلال الفترة المقبلة.

حارس مرمى الزمالك يطمئن الجماهير المصرية من إسبانيا

نشر محمود جنش حارس مرمي منتخب مصر والزمالك صورًا جديدة له من إسبانيا عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام".


أخبار مران الزمالك اليوم .. ظهور الرباعى الدولى .. طارق حامد فى الجيم .. تدريبات تأهيلية لحازم وشيكا .. وعودة عبدالغنى

انتظم رباعي الزمالك الدولى محمد عواد وعبدالله جمعة ومحمود علاء وأحمد سيد (زيزو) لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية اليوم وذلك بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأول الذي خاض مباراتين في تصفيات أمم إفريقيا 2021.

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