لم أهاجم رجال الدين.. إلهام شاهين: البعض يقولون آراءهم ولا يفسرون القرآن الكريم

أكدت الفنانة إلهام شاهين أنها لم تهاجم رجال الدين كما يعتقد البعض، لافتة أن ما قالته هو أن بعض رجال الدين يقولون آرائهم، ولكنهم لا يفسرون ما جاء القرآن الكريم .



وأضافت شاهين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أنه خلال حضور مناقشة كتاب جديد لـ د. خالد منتصر، ردت على أحد الحاضرين الذى قال ان بعض رجال الدين يفسرون القرآن بشكل خاطئ ، لتؤكد أن بعضهم يقول أشياء غير موجودة بالقرآن ، مثل تصريح الشيخ الشعراوى حين قال أن إذا كان هناك مريض ويحتاج غسيل كلوى ، فلا نقوم بعلاجه حتى لا نعارض إرادة الله.



واستكملت : إن الامتناع عن علاج مريض ليس موجود بالقرآن الكريم، وهذا ما قلته فقط ، فأنا لدي تلك القناعة ومقتنعة بآرائى فيما يخص هذا الأمر .



وتابعت : أنه إذا كان هناك مريض فلابد من علاجه، لأن الله قد سخر العلم والطب، لعلاج ومساعدة كل مريض .



وتضيف : ما قاله الشيخ محمد الشعراوي يعبر عن رأيه الخاص، وليس تفسير للقرآن، مؤكدة أنها بحثت فى الأديان ولم تجد هذا الأمر مطلقًا .