جيسون سيلفا: تواجدي في مصر فرصة لفتح عيون الناس لاستغلال فرصة التقدم التكنولوجي

قال جيسون سيلفا فيلسوف العصر الرقمي ونجم السلسلة العالمية brain games، إن الكثير من الناس يطلقون عليه لقب المستقبلي.
وأضاف جيسون سيلفا في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" أتيحت لي الفرصة للدراسة في مدرسة دولية، وأصدقائي خلال تلك المرحلة كانوا من جميع انحاء العالم، وانا شخص ذو توجه عالمي بشكل كبير".
وتابع جيسون سيلفا:" أحب رؤية الناس من دول مختلفة وخلفيات مختلفة والتواصل معهم بسهولة شديدة، وأحب التحدث بشكل دولي في مختلف أنحاء العالم".
وأكمل جيسون سيلفا:" في منطقة الشرق الأوسط أتيحت لي الفرصة كل أكون في عمان ودبي وأبو ظبي للتحدث عن التكنولوجيا الواعية،وهذا أمر يوسع من عالمي وإدراكي للعالم".
ولفت رجيسون سيلفا:" تواجدي في مصر فرصة كي وافتح أعين الناس على الفرصة الفريدة التي لدينا كي نتقدم للأمام في مجال التكنولوجيا خاصة في الاقتصادات الناشئة والدول النامية".
وأضاف جيسون سيلفا في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" أتيحت لي الفرصة للدراسة في مدرسة دولية، وأصدقائي خلال تلك المرحلة كانوا من جميع انحاء العالم، وانا شخص ذو توجه عالمي بشكل كبير".
وتابع جيسون سيلفا:" أحب رؤية الناس من دول مختلفة وخلفيات مختلفة والتواصل معهم بسهولة شديدة، وأحب التحدث بشكل دولي في مختلف أنحاء العالم".
وأكمل جيسون سيلفا:" في منطقة الشرق الأوسط أتيحت لي الفرصة كل أكون في عمان ودبي وأبو ظبي للتحدث عن التكنولوجيا الواعية،وهذا أمر يوسع من عالمي وإدراكي للعالم".
ولفت رجيسون سيلفا:" تواجدي في مصر فرصة كي وافتح أعين الناس على الفرصة الفريدة التي لدينا كي نتقدم للأمام في مجال التكنولوجيا خاصة في الاقتصادات الناشئة والدول النامية".