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مرأة

لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب .. نصيحة الأبراج لمواليد 22 نوفمبر

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
نصيحة الأبراج لمواليد
نصيحة الأبراج لمواليد 22 نوفمبر
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هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتم العديد بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم وتراقب تحركاته، لأنه يمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.

لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 22 نوفمبر، وفقًا لعلم الأرقام.

وقالت : فإن ذلك يعني أنك ملهم ولديك طبيعة انفعالية.. أنت أيضا محب للتميز وتستطيع أن تحقق تقدما وتطورا باجتهادك، لكنك تحب أن تصدم من حولك بأفكار غريبة، وقد تنظر للحياة أحيانا نظرة غير واقعية.

كما نصحت فؤاد مواليد 22 نوفمبر، فى عام ٢٠١٩ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، فقط لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب.

وتابعت:أن السفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت حتى آخر العام.
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