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أخبار البلد

Karstadt تستحوذ على 106 مكاتب لتوماس كوك

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
أعلنت مجموعة المتاجر الألمانية Galeria Karstadt Kaufhof استحواذها على مجموعة المكاتب السياحية التابعة لتوماس كوك وعددها 106 مكاتب التي تعمل كوكلاء سفر، إضافة منصة الحجز على الإنترنت Thomas Cook Golden Gate.

كانت شركة توماس كوك ألمانيا التي تحمل العلامات التجارية Neckermann و Öger و Bucher و Air Marin أعلنت إفلاسها في 25 سبتمبر الماضي بعد إفلاس الشركة الأم البريطانية.

يذكر أن كل من توماس كوك Thomas Cook و Karstadt كانا ينتميان في وقت ما لمجموعة Arcandor في Essen وانفصلوا عنها بعد إفلاسها عام 2009.
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