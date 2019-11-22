حبسه داخل المدرسة.. مدير مدرسة بالسعودية يعاقب معلما بسبب خلاف



تفاجأت عمليات الأمن ببلاغٍ من أحد المُعلمين يُفيد فيه أنه بداخل المدرسة الابتدائية التي يعمل بها داخل الطائف وبرفقته زميله "كاتب" لا يستطيعان الخروج.



وادعى في بلاغه الوارد في تمام الساعة 2،50 بعد اليوم الخميس، أن "وكيل المدرسة" أغلق عليهما وغادر، بحسب سبق.



وبعد ورود البلاغ، باشرت الجهات الأمنية بالطائف، ممثلةً في دوريات الأمن، الحالة، حيث تم طلب مندوب عن الإدارة العامة للتعليم، لحين حضور حارس المدرسة، والذي فتح الباب ومن ثمَ خرج المُعلم ومرافقه، وسلمت الحالة للشرطة لاتخاذ إجراءاتها نظامًا.



وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف، عواض الخديدي، لـ"سبق" صحة الواقعة، وقال: "القضية تسلمتها الجهات الأمنية للتحقيق في حيثياتها، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها".



وحسب مصادر "سبق"، فإنَ خلافات نشأت بين المُعلم وإدارة المدرسة، ويتم متابعتها والنظر فيها من قبل الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة.