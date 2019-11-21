من داخل سيارتها.. إنجي خطاب في أحدث ظهور.. شاهد

نشرت الفنانة إنجى خطاب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وظهرت إنجي خطاب في الصورة بإطلالة جذابة، داخل سيارتها حيث ارتدت تي شيرت كت وسترة جينز، وأكملت إطلالتها الجذابة بإسدال شعرها الأشقر على كتفيها.



ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعى انجى خطاب وجاءت أبرز تعليقات متابعيها: جميلة، قمر، ياجمالو.



يذكر أن الفنانة انجي خطاب شاركت بمسلسل كلبش الجزء 2 بطولة امير كرارة وإخراج بيتر ميمي.