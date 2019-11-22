بالصور.. تعرف على قصص 3 مخترعين ساهموا في ابتكار التلفزيون

يوافق يوم الخميس 21 نوفمبر "اليوم العالمي للتلفزيون"، والذي أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر لعام 1996، تخليدًا لتاريخ انعقاد المنتدى العالمي الأول للتلفزيون في نفس العام؛ ويهدف ذلك اليوم إلى زيادة الوعي بدور التلفزيون في تقديم مختلف القضايا التي تؤثر على الناس، كما يعد بمثابة تذكيرًا بدور وسائل الإعلام المرئية في تشكيل الرأي العام والتأثير على العالم في مختلف مجالات الحياة.



وبهذه المناسبة، فقد نشر موقع "Standard Digital" تقريرًا يتناول أبرز المخترعين الذي ساهموا في ابتكار وتطور جهاز التلفزيون، الذي لا يخلو منه أي منزل في الوقت الحالي بدون شك، والذي كان يوصف في الماضي بـ"صندوق العجائب"؛ وأشار التقرير إلى أن المؤرخين لا يتفقون بشكل عام على هوية مخترع التلفزيون، وربما يرجع السبب وراء ذلك إلى أن مخترعين مختلفين قاموا بإنجازات متعددة من أجل عرض شكل من أشكال الصور المتحركة على الشاشة.



ويشير البعض إلى أن المخترع الأمريكي "فيلو تايلور فارنسورث"، الذي عاش خلال الفترة ما بين عامي 1906 و1971، هو أول شخص يبتكر نظام تلفزيوني يعمل بكامل طاقته، وذلك في عام 1927.



وقد قام "فارنسورث" بتطوير نظام تلفزيوني كامل مع جهاز الاستقبال والكاميرا، والذي أنتجه تجاريًا عن طريق شركة "فارنسورث للتلفزيون والراديو"، خلال الفترة ما بين عامي 1938 و1951، في ولاية "إنديانا" الأمريكية.



يشار إلى أن "فارنسورث" بدأ يحلم بالاختراع في مزرعة عائلته في عام 1921، عندما كان عمره 14 عامًا فقط.



وهناك أيضًا مخترع أمريكي من أصل روسي يُدعى "فلاديمير زوريكين"، والذي يُشار إليه باعتباره "أبو التلفزيون"، وهو مخترع أنظمة الإرسال والاستقبال للتلفزيون، بحسب ما أوضح التقرير؛ وقد لعب "زوريكين" دورًا في التطوير العملي للتلفزيون منذ أوائل الثلاثينيات.



ولا يمكن التحدث عن اختراع التلفزيون بدون الإشارة إلى "جون لوجي بيرد"، المهندس والمخترع الأسكتلندي، الذي يُنسب إليه اختراع نظام تلفزيون ميكانيكي، وهو بشكل عام نظام تلفزيوني يعتمد على جهاز المسح الميكانيكي.



وفي عام 1924، تمكن "بيرد" من إنتاج أول صور متحركة، وتمكن من بث وجه إنسان تلفزيونيًا بعد عام من ذلك، واستخدم في نظامه الأشعة تحت الحمراء.



وكذلك دفعه اهتمامه بفكرة التلفزيون الملون إلى إنتاج صور ملونة عالية الجودة خلال فترة الثلاثينيات والأربعينيات.