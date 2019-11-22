لبيان عذريتها من عدمه .. قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة هتك عرض فتاة على يد والدها

قررت النيابة العامة حبس خفير ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما لاتهامهما بهتك عرض ابنة الأول بمنطقة الشروق.



كما أمرت النيابة بعرض الفتاة على الطب الشرعي للكشف عليها لبيان عذريتها من عدمه.



وأشارت التحقيقات أن رجال مباحث القاهرة تمكنوا من إلقاء القبض على خفير ونجله لاتهامهما بمحاولة هتك عرض ابنة الأول، وبعرضهما على النيابة العامة قررت عرض الفتاة على الطب الشرعي للكشف عليها لبيان عذريتها.



وقررت الفتاة خلال التحقيقات أنها تعرضت للاعتداء الجنسي على مدار 9 سنوات كاملة من والدها وشقيقها بعد احتجازها مكبّلة فى إحدى غرف مسكنهم بمنطقة الشروق ، فيما باشرت النيابة التحقيق مع الأب ونجله وواجهتهما بأقوال الفتاة ، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا من المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم الشروق يفيد بحضور فتاة فى العقد الثاني من عمرها الي القسم و قررت أنها تعرضت على مدار سنوات لمحاولات هتك عرضها علي يد والدها وشقيقها.



وأضافت الفتاة أنها نجحت في الهرب منهما ولجأت لقسم الشرطة بعد ان فاض بها الكيل ، حيث اتهمت فى بلاغها والدها (55 سنة - خفير) وشقيقها (22 سنة) بمحاولاتهما المستمرة للاعتداء الجنسي عليها منذ أن توفيت والدتها وهى فى عمر ١٥ عاما .



كما قررت الفتاة فى اعترافاتها أنها روت لشقيقها تفاصيل محاولات والدها المستمرة للاعتداء عليها جنسيا فلعب الشيطان برأسه هو الآخر وحاول أكثر من مرة الاعتداء عليها.