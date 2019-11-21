بـ فستان قصير | نادية الجندي بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور | صور

حرصت المذيعة بوسي شلبى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيدوهات انستجرام، صورة تجمعها بالفنانة نادية الجندى.



لفتت الفنانة نادية الجندى الانظار فى الصورة بإطلالة شبابية جريئة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة واتسم بصيحة الكتف الواحده التى تتصدر موضة صيف 2019.



اتسم فستان نادية الجندى فى أحدث ظهور لها بالنقوشات والرسومات التى جمعت بين اللونين الأبيض والأسود.



انتعلت الفنانة نادية الجندى حذاء انيقا ذا كعب عال، وارتدت كولون شفافا، فيما تزيتت ببعض المجوهرات الأنيقة و اللافتة التى زادت من أناقة إطلالتها.



أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نادية الجندى على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت ماكياج جذابا متناسقا مع لون بشرتها.

