مصطفى شوبير: رمضان صبحي قائد بمعنى الكلمة .. فيديو

أشاد مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي الناشئ، بزميله رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأولمبي، ودوره مع اللاعبين داخل المعسكر.



وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية خلال لقائه علي قناة "تايم سبورت": "رمضان صبحي الذي يفعله أمام الكاميرات شيء قليل، والكابتن الحقيقي يظهر داخل المعسكر، فهو له كاريزما وهيبة، ويقول لنا أنا أقل واحد في المجموعة، وعقليته مختلفة، وأكثر لاعب "يموت نفسه"، إضافة إلي أن معاملته واحدة مع كل لاعبي المنتخب".



وأكمل: "هو كابتن وأخ كبير لي أتقبل منه أي شىء، رمضان في مكانة والباقي في مكانة أخرى، هو كابتن محترم جدًا ويلم شمل لاعبي المنتخب داخل المعسكر".



وواصل: "رمضان صبحي هو رقم واحد في ضربات الجزاء، في إحدى المباريات الودية طاهر محمد طاهر كان عائدا من الإصابة أخذ الكرة، وأعطاها لرمضان لكي يلعبها، وأتت ركلة جزاء أخرى طاهر أعطها له، مثل ما يحدث في أوروبا من ميسي وسواريز".