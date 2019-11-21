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توك شو

عالم مصريات أمريكي: أكبر ميناء فى العالم كان بالقرب من منطقة الأهرامات

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:59 م
مارك لينر
مارك لينر
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خالد محيي الدين
قال عالم المصريات الأمريكي "مارك لينر"، إن هناك جزءا كبيرا من مدينة العمال بناة الأهرامات مدفونة تحت العمران في منطقة نزلة السمان وتحت ملعب الجولف في مينا هاوس، لافتا إلي أن تلك المدينة شملت القصر الملكي وكبار الموظفين.

وأضاف لينر، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن كل الأحجار التي بنيت بها الأهرامات جاءت عن طريق الميناء، والتي كانت تضم الحجر الأكبر في العالم وقتها.

لافتا، إلي أنهم وجدوا أدلة تؤكد وجود ذلك الميناء في تلك الحقبة الزمنية بالقرب من منطقة الأهرامات، والذي يعود لأكثر من 4500 عام.

وأكد مارك لينر أنهم اكتشفوا جزءا من مقابر العمال والملاحين الذين عملوا في ذلك الميناء خلال تلك الحقبة الزمنية.

وأشار إلي أنه بعد ذلك قرر ترك التدريس بالجامعة والذهاب للعمل في اكتشاف الآثار في مصر، مما ساعده في تنمية المنظمة الخاصة به بتنمية أبحاث مصر القديمة.
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