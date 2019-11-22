كاميرات المراقبة تكشف سرقة 36 ألف جنيه من داخل شركة بالنزهة

قررت النيابة العامة حبس موظف 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معه لاتهامه بسرقة 36 ألف جنيه من داخل الخزينة بالشركة التى يعمل بها بمنطقة النزهة.



وكان تبلغ للمقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة من رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة قرر باكتشافه سرقة مبلغ مالى 36 ألف جنيه من داخل الخزينة بالشركة عمله ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد .



وفور اخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وجه بسرعه انتقال رجال المباحث وكشفت المعاينة سلامة جميع منافذ الشركة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة وفحص العاملين السابقين والحاليين بالشركة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بالشركة محل البلاغ تم ضبطه.



واعترف بارتكاب الواقعة حيث أقر بأنه نظرا ًلسابقة عمله بالشركة محل البلاغ وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية داخل خزينة مكتبه تمكن من اصطناع نسخه من مفاتيح الشركة والخزينه ابان عمله بها فخطط لسرقتها .



وفى سبيل ذلك تمكن من دخول الشركة ليلًا وفتح الخزينة وسرقة المبلغ المالي ولاذ بالفرار ، تم بإرشاده ضبط مبلغ 26 ألف جنيه ، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

