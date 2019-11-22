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الإسكان: تحلية ما يمثل 6% من إجمالي مياه الشرب على مستوى الجمهورية بحلول 2022

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أكد طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، أن مشروعات محطات التحلية تركز على المناطق الحدودية في شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح؛ منوها أنه أنه حتى الآن تم إنشاء 63 محطة تحلية مياه البحر بقوة إنتاجية تصل إلى 800 ألف متر مكعب ماء يوميًا.

وأضاف الرفاعي خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أن تحلية مياه البحر بديل من البدائل المستخدمة لزيادة كمية الوعاء المائي لمصر، منوها أنه في 2020 يصل الإنتاج إلى 1.2 مليون متر مكعب ماء يوميا من محطات التحلية.

وأوضح الرفاعي: أن هناك خطة طموحة من قبل الدولة حتى سنة 2022 من خلال تحلية ما يمثل 6% من إجمالي مياه الشرب على مستوى الجمهورية.


وأشار الرفاعي أنه بالنسبة للمناطق البعيدة عن البحرين الأحمر والمتوسط ونهر النيل، سيتم استخدام المياه الجوفية فيها كمصدر بديل من تنوع المياه.

وأكد الرفاعي أن هناك 29 محطة مياه آبار في الوادي الجديد.
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