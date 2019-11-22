مصطفى شوبير: حزنت لاستبعادي من منتخب مصر الأولمبي.. وعمار حمدي يمتلك روح حسام غالي.. فيديو

أكد مصطفي شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن منتخب مصر الأولمبي اجتهد منذ البداية وحقق نتيجة مميزة بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.



وحجز منتخب مصر الأولمبي مقعده في أولمبياد طوكيو 2020، بعدما فاز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في دور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.



وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية خلال لقائه علي قناة "تايم سبورت": "كان هناك اجتهاد منذ أول يوم للمنتخب الأولمبي وتعهدنا على تعويض إخفاق المنتخب الأول ، هناك جهاز فني وكابتن فريق قوي قادرين أن يلوم كل لاعبي المنتخب".



وأضاف: "حزين بسبب غيابي عن المنتخب الأولمبي، نركز حاليًا على تحقيق اللقب".



وعن انضمام الثلاثي الكبار في أولمبياد طوكيو قال: "وليس الحديث عن الثلاثة لاعبين فوق السن، كل لاعبي المنتنخب الأولمبي كانوا متوقعين أنني سأكون متواجدا في القائمة".



وكان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي استبعد مصطفى شوبير من القائمة النهائية للفراعنة الصغار.



وعن لقطة عمار حمدي ودخوله على الكرة برأسه قال: " لم نرها غير من حسام غالي، نفس روح عمار متواجدة في المجموعة كلها بالمنتخب الأولمبي".



يذكر أن منتخب مصر الأولمبي يستعد لملاقاة نظيره كوت ديفوار غدًا، في المباراة التي ستقام علي استاد القاهرة، في إطار الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.