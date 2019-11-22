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رئيس ماعت: طالبت بالحد من تطبيق الإعدام فهاجمني الإخوان في 2007.. والآن يطالبون بإلغائها

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:45 ص
رئيس مركز ماعت للسلام
رئيس مركز ماعت للسلام
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هاني حسين
قال أيمن عقيل، رئيس مركز ماعت لحقوق الإنسان وعضو الوفد المصري في جنيف، إننا أكدنا أنه هناك قانون يحدد عقوبة الإعدام وقبل أن تتحدث منظمات حقوق الإنسان المهاجمة لمصر عن الغاء الاعدام يجب ان يراعوا الدين والشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد، ولابد من توافر معادل قانوني لأخذ الحقوق في الجرائم الجسيمة.

وأضاف ايمن عقيل في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه لا يوجد تطبيق لحكم الإعدام إلا بعد استنفاذ كافة الطرق القانونية ثم تنفذ عقوبة الإعدام.

وتابع أيمن عقيل:" في عام 2007 طالبت بالحد من تطبيق عقوبة الإعدام في مصر، وهاجمتني جماعة الإخوان الإرهابية، وأكدوا انني من المفسدين في الأرض، والأن يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام.

وأشار، إلى أنهم بذلوا جهودا كبيرة في الرد على كافة الشائعات التي يتم إطلاقها على الدولة المصرية، خاصة في مسألة "الاختفاء القسري".

مؤكدا، أن "الاختفاء القسري" مجرد اكذوبة أطلقتها جماعة الاخوان الارهابية المتطرفة بهدف التشهير وتشويه صورة الدولة المصرية أمام أنظار العالم.

وتابع، أنهم استشهدوا ببعض الحالات التي كان يروج لها الإخوان كونهم مختفين قسريين، والذين كانوا في نفس الوقت يدربون في سيناء على حمل السلاح لقتل قوات الجيش والشرطة.
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