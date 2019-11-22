استشاري بجامعة إمبريال بلندن: السكر من مسببات السرطان.. فيديو

أكد الدكتور هشام صالح، استشاري ومحاضر جراحة الأنف جامعة إمبريال بلندن، أن هناك عدة أسباب تسبب الإصابة بمرض السرطان، ومنها التدخين، والذي يسبب سرطان الرئة والحنجرة، مشددا على ضرورة أن يتوقف المدخنين عن شرب السجائر حفاظًا على صحتهم.



وأضاف صالح، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الإنسان يجب أن يحرص على أن يعيش حياته بشكل سليم، حيث يحرص على ممارسة الرياضة، وتناول طعام سليم.



وأشار إلى أن السكر يساهم في نمو خلايا السرطان بشكل أكبر، منوها إلى أن ما يتردد بشأن أن التوقف عن تناول السكر والنشويات يتسبب في موت خلايا السرطان مجرد نظريات، ولم تثبت عمليا.



وتابع : نحن أمام جيل جديد من الأدوية، من الممكن القضاء على حساسية الجيوب الانفية تمامًا خلال 3 سنوات"، منوها إلى أن هذا العلاج أصبح متواجد في إنجلترا الآن، وخلال الفترة القريبة المقبلة سيتواجد في مصر.



وأوضح أنه يعمل حاليًا على إعداد أبحاث عن الأمراض الوراثية في الرئة والأنف، مشيرا إلى أن هناك نوع من البكتيريا تصيب الرئة، من الصعب أن تقضي عليها المضادات الحيوية، وهناك عالم اكتشف طريقة معينة لقتل هذه البكتيريا، وسيتم تجربتها على الإنسان العام المقبل في جامعة أمبريال.