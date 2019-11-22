أخبار البرلمان| انخفاض أسعار الكهرباء والغاز والبنزين إلى 10 % فى هذا الموعد.. وتفاصيل حول إجراء تعديل وزاري لـ 10 حقائب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة الاربعاء 21 نوفمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
وكيل البرلمان :إجراء تعديل وزاري يتعدى 10 حقائب
بعد التساؤلات التي شهدتها هذه الفترة حول هل سيكون هناك تغيير وزاري قريب أم لا، قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إنه بلا شك سيكون هناك تعديل وزاري قادم خلال الفترة المقبلة.
انخفاض أسعار الكهرباء والغاز والبنزين إلى 10 % فى هذا الموعد
كشف النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عن انخفاض أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية والغاز والبنزين والسولار إلى 10% بحلول شهر يناير من عام 2020 فى حالة ثبات سعر برميل البترول عالميا عند سعر 60 دولارا ، واذ ثبتت أسعار الدولار عند 16.16 جنيه.
اقتصادية البرلمان: زيادة دعم بطاقات التموين إلى 100 جنيه فى هذه الحالة
قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن مقترح زيادة قيمة دعم بطاقات التموين من 50 جنيها إلى 100 جنيه هو أمر إيجابى جدا ويراعى ظروف البسطاء من المواطنين.
تصل لـ الإعدام.. تعرف على عقوبات المتهمين فى واقعة حريق خط بترول إيتاى البارود
نجحت جهود الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام في ضبط المتسببين فى وقوع حريق فى خط بترول إيتاى البارود.
علاء عابد يشرح للوفد الصيني طريقة وصول مصر للاستقرار عقب 30 يونيو
استقبلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الخميس، وفد مؤسسة حقوق الإنسان للتنمية في جمهورية الصين الشعبية، الذي يزور مصر حاليا.
تحرك عاجل من البرلمان بعد وفاة طفل داخل مدرسة بسبب الإهمال
أعلنت النائبة ماجده نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب احاطه للدكتور على عبد العال رئيس النواب لتوجيهه إلى وزرير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى بشأن واقعة وفاة طالب داخل أحد الفصول بمدرسة خاصة بالقناطر الخيرية بسبب الاهمال والتقصير الذى تعرض له مما ادى إلى وفاته.
موازنة البرلمان: 72% من الشعب المصري يحصلون على دعم التموين
رحب النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بمقترح زيادة دعم بطاقات التموين من 50 جنيها إلى 100 جنيه ، مشيرا إلى أنه شيء إيجابى جدا ويأتى فى صالح المواطن البسيط.
غرامة تصل لـ 50 ألف جنيه..البرلمان يتصدى لظاهرة تقديم الشيشة للاطفال
انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة وهى جلوس الاطفال فى المحال العامة "المقاهى"، وتقوم هذه المحال بتقديم الشيشة لهؤلاء الأطفال ممن هم دون سن الثامنة عشر مما يعرضهم للأمراض الخطيرة على صحتهم وهم رجال المستقبل وهذا يعرض مستقبل الوطن للخطر.
برلمانية تطالب بتقييم موظفي الدولة كل 6 أشهر
أيدت سماح سعد عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة التي أطلقتها وزارة التخطيط والمتابعة والمعهد القومي للإدارة، وفقًا للمادة (57) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، مطالبة:" بضرورة تطبيقها على أرض الواقع في أسرع وقت".
وكيل البرلمان :إجراء تعديل وزاري يتعدى 10 حقائب
بعد التساؤلات التي شهدتها هذه الفترة حول هل سيكون هناك تغيير وزاري قريب أم لا، قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إنه بلا شك سيكون هناك تعديل وزاري قادم خلال الفترة المقبلة.
انخفاض أسعار الكهرباء والغاز والبنزين إلى 10 % فى هذا الموعد
كشف النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عن انخفاض أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية والغاز والبنزين والسولار إلى 10% بحلول شهر يناير من عام 2020 فى حالة ثبات سعر برميل البترول عالميا عند سعر 60 دولارا ، واذ ثبتت أسعار الدولار عند 16.16 جنيه.
اقتصادية البرلمان: زيادة دعم بطاقات التموين إلى 100 جنيه فى هذه الحالة
قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن مقترح زيادة قيمة دعم بطاقات التموين من 50 جنيها إلى 100 جنيه هو أمر إيجابى جدا ويراعى ظروف البسطاء من المواطنين.
تصل لـ الإعدام.. تعرف على عقوبات المتهمين فى واقعة حريق خط بترول إيتاى البارود
نجحت جهود الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام في ضبط المتسببين فى وقوع حريق فى خط بترول إيتاى البارود.
علاء عابد يشرح للوفد الصيني طريقة وصول مصر للاستقرار عقب 30 يونيو
استقبلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الخميس، وفد مؤسسة حقوق الإنسان للتنمية في جمهورية الصين الشعبية، الذي يزور مصر حاليا.
تحرك عاجل من البرلمان بعد وفاة طفل داخل مدرسة بسبب الإهمال
أعلنت النائبة ماجده نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب احاطه للدكتور على عبد العال رئيس النواب لتوجيهه إلى وزرير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى بشأن واقعة وفاة طالب داخل أحد الفصول بمدرسة خاصة بالقناطر الخيرية بسبب الاهمال والتقصير الذى تعرض له مما ادى إلى وفاته.
موازنة البرلمان: 72% من الشعب المصري يحصلون على دعم التموين
رحب النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بمقترح زيادة دعم بطاقات التموين من 50 جنيها إلى 100 جنيه ، مشيرا إلى أنه شيء إيجابى جدا ويأتى فى صالح المواطن البسيط.
غرامة تصل لـ 50 ألف جنيه..البرلمان يتصدى لظاهرة تقديم الشيشة للاطفال
انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة وهى جلوس الاطفال فى المحال العامة "المقاهى"، وتقوم هذه المحال بتقديم الشيشة لهؤلاء الأطفال ممن هم دون سن الثامنة عشر مما يعرضهم للأمراض الخطيرة على صحتهم وهم رجال المستقبل وهذا يعرض مستقبل الوطن للخطر.
برلمانية تطالب بتقييم موظفي الدولة كل 6 أشهر
أيدت سماح سعد عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة التي أطلقتها وزارة التخطيط والمتابعة والمعهد القومي للإدارة، وفقًا للمادة (57) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، مطالبة:" بضرورة تطبيقها على أرض الواقع في أسرع وقت".