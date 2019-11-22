30 صورة من معرض يستكشف العاصمة المصرية بالتصوير الفوتوغرافي والمجسمات الفنية

أعلنت مؤسسة أركان الثقافية استضافتها لمعرض “”Connection Cairo للتصوير الفني والفوتوغرافي والذي تنظمه " Gyptian " المتخصصة في الفن والتصوير والثقافة بالتعاون مع inka، وقد افتتح المعرض مساء الخميس ومستمر لمدة 10 أيام.



ويأتي ذلك إيمانا منها بأهمية دعم ورعاية التصوير الفوتوغرافي،وأهمية الفن في إحداث التأثير الإيجابي على المجتمع،وما تمثله الأعمال المقدمة خلال المعرض من تطابق الرؤي مع أهداف استكشاف العاصمة المصرية بكل عناصرها، وتقديم التفاصيل اليومية للمجتمع من الناس ووسائل النقل والأعمال، وهو ما يقدمه المعرض من خلال التصوير الفوتوغرافي والمجسمات الفنية.



ويعد معرض Connection Cairo أحد الأحداث الثقافية والفنية التي تستضيفها "أركان" خلال الفترة القادمة، في إطار الاحتفال بإطلاق عدد من المشاريع والتوسعات الجديدة ، والتي تقدم خدماتها للجماهير بداية من عام 2020 وبشكل تدريجي خلال فتره تناهز 18 شهرا،حيث تضع أركان رعاية الأحداث الثقافية واستضافتها، ما يحقق التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات التي نتواجد فيها.



وقال سيف الدين فوزي أحد مؤسسي " Gyptian ": "يصور معرض Connection Cairo القاهرة بعناصرها المختلفة من ثقافة وأعمال ومجتمع من خلال رؤية الفنانين العارضين، ونحاول أن نوفر مساحات مفتوحة للفنانين المصريين يقدموا خلالها أعمالهم الفنية والثقافية بعيدا عن القواعد التنظيمية الخاصة بالمعارض التقليدية.



ونعمل على تحقيق التواصل المباشر بين الفنانين المصريين والجمهور دون حواجز وهو ما ظهر في اختيارنا لاسم Gyptian بحذف ال E من EGYPT للإشارة بالبعد عن كل ما هو إلكتروني".



وقالت فرح أبو سيف:نؤمن بضرورة إتاحة الفرص للمواهب المصرية الشابة، وأهمية توفير منصات ثقافية لهم يقدموا خلالها مساهماتهم الفنية والثقافية وابداعاتهم"