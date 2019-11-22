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تعليم

تكريم الطلاب الخريجين من أبناء دولة أندونيسيا في الأزهر الشريف.. صور

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:02 ص
تكريم الطلاب الخريجين
تكريم الطلاب الخريجين من أبناء دولة أندونيسيا في الأزهر
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محمد شحتة
شارك مصعب رابح فرج الله، رئيس برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، في احتفال المولد النبوي ، وتكريم خريجي إندونيسيا، في القاعة الكبرى بمدينة البعوث الإسلامية.

وشارك في الحفلة الشيخ أحمد الشريف، أحد علماء دار الإفتاء المصرية، كما حضر الحفل السفير أجي سيريا، ممثلا عن سفارة إندونيسيا، وبعض رؤساء اتحادات الطلابية.

وفي نفس السياق ألقى مصعب رابح فرج الله، كلمته التي قام بتهنئة الخريجين معربا سعادته الفائقة وتمنى لهم مزيدا من التفوق والنجاح.

كما تحدث الشيخ أحمد الشريف، عن ذكرى المولد النبوي وسيرة الرسول العطرة، وتخلل الحفل تقديم عدد من الفقرات الإنشادية لمديح النبي الكريم، وفي النهاية تم تكريم الطلاب الخريجين، الذين بلغ عددهم 15 طالبا وطالبة.
تكريم الطلاب الخريجين من أبناء دولة أندونيسيا في الأزهر الشريف.. صور
تكريم الطلاب الخريجين من أبناء دولة أندونيسيا في الأزهر الشريف.. صور
تكريم الطلاب الخريجين من أبناء دولة أندونيسيا في الأزهر الشريف.. صور
تكريم الطلاب الخريجين من أبناء دولة أندونيسيا في الأزهر الشريف.. صور
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