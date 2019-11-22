رغم مرور يومين.. إطلالات النجمات في افتتاح القاهرة السينمائى حديث السوشيال ميديا

على الرغم من مرور يومين على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ41، إلا أن مازالت إطلالات و فساتين النجمات حديث مواقع التواصل الاجتماعى.



وتعتمد دائما النجمات فى هذه المناسبات على إثارة الانتباه بإطلالاتهن على السجادة الحمراء في المهرجانات الفنية.



فقد جذبت الكثير من النجمات بالفعل الكثير من الأنظار حول إطلالاتهن فى حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى مثل الفنانة رانيا يوسف ومي عمر و لقاء الخميسى وغيرهن.



وعلى الرغم من أثارت بعض الإطلالات الجدل بسبب غرابتها و جرأتها إلا أن غلبت التصميمات البسيطة على إطلالات النجمات.



كما غلب اللون الأسود على معظم أزياء و فساتين النجمات، وكان أبرزهن الفنانة يسرا و إلهام شاهين و أيتن عامر و غيرهن من النجمات اللواتي اعتمدن على هذا اللون.