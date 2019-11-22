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تعليم

رئيس جامعة الأزهر يتفقد مطبخ المدينة الجامعية بأسيوط ليلا.. صور

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:06 ص
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يتفقد مطبخ المدينة الجامعية بأسيوط ليلا
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محمد شحتة
تفقد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلى بأسيوط، مطبخ المدينة الجامعية للطلاب بأسيوط.

وشدد المحرصاوي، في جولته التفقدية على تقديم أفضل الخدمات للطلاب والطالبات في المدن الجامعية والتأكد أولا بأول على صلاحية الأطعمة المقدمة لهم وجودتها وكذلك تاريخ صلاحيتها.

وأشار إلى أن الجامعة تتفاعل مع شكاوى الطلاب وتتعامل معها بجدية وتحيل المقصرين في أى مشكلة إذا ثبت ذلك للتحقيق فورا لمنع تكرارها مرة أخرى.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، خلال جولته، أنه حريص على تلك الجولات والزيارات الميدانية لكافة كليات ومؤسسات جامعة الأزهر للوقوف بنفسه على مستوى الخدمة المقدمة لأبنائه وبناته من طلاب وطالبات الجامعة.

وشدد على أن مصلحة الطلاب والطالبات هي شغل إدارة الجامعة الشاغل في كل قراراتها، حتى نتمكن من تخريج جيل أزهري وطني متميز يشارك بإيجابية في بناء مستقبل وطننا الحبيب مصر.
رئيس جامعة الأزهر يتفقد مطبخ المدينة الجامعية بأسيوط ليلا.. صور
رئيس جامعة الأزهر يتفقد مطبخ المدينة الجامعية بأسيوط ليلا.. صور
رئيس جامعة الأزهر يتفقد مطبخ المدينة الجامعية بأسيوط ليلا.. صور
رئيس جامعة الأزهر يتفقد مطبخ المدينة الجامعية بأسيوط ليلا.. صور
رئيس جامعة الأزهر يتفقد مطبخ المدينة الجامعية بأسيوط ليلا.. صور
رئيس جامعة الأزهر يتفقد مطبخ المدينة الجامعية بأسيوط ليلا.. صور
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