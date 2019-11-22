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تعرف على تأثير تناول عصير الليمون فى فصل الشتاء

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:00 ص
تعرف على تأثير تناول
تعرف على تأثير تناول عصير الليمون فى فصل الشتاء
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هاجر هانئ
عصير الليمون من المشروبات الصحية التى تتميز بمذاقها اللاذع المختلف عن غيره من العصائر الطبيعية، بالإضافة إلى ذلك يتمتع عصير الليمون باحتوائه على الكثير من الفيتامينات و العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تحمى الإنسان من الإصابة ببعض الأمراض.

كشف الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التي يتمتع بها الجسم عند المواظبة على تناول عصير الليمون بالأخص خلال موسم الشتاء الذي يكثر فيه الإصابة ببعض الأمراض الفيروسية كالبرد والانفلونزا....

-يعمل علي تقوية الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض
-يقلل من التعرض لمشاكل الامساك
-يعمل على تنقية الجسم والتخلص من السموم المتراكمة
-الحد من الإصابة بنزلات البرد الشديدة والالتهابات الشعبية
-يحافظ على صحة الجهاز التنفسي.
-يساعد فى علاج إلتهابات الحلق .
-يعمل على تنظيم عملية الهضم .
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