انتحار شاب شنقا بواسطة حبل داخل غرفته .. تفاصيل

شهدت قرية ابشواى الملق بقطور بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة مصرع شاب في العقد الثاني من عمره بانتحاره بواسطة حبل داخل غرفة نومه بمسكنه اثر مروره بأزمة نفسية حادة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى قطور المركزي.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية من تلقي إخطار اللواء سعيد شكرى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة قطور بمصرع شاب يدعى "عبده.ن" ١٦ سنة مقيم قرية ابشواى الملق نتيجة انتحاره بسبب مروره بحالة نفسية سيئة .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

