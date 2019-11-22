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رياضة

محمد صلاح مهدد بالغياب عن بداية الموسم المقبل مع ليفربول بسبب الأوليمبياد

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:12 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
ارتبط اسم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بالمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، بعد نجاح المنتخب الأوليمبي في حسم التأهل بثلاثية في شباك جنوب إفريقيا على أرضية ملعب "القاهرة" بحضور قياسي وصل إلى 70 ألف مشجع.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أنه قد يتم استدعاء صلاح للمشاركة مع المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو 2020 في المنافسات من 22 يوليو إلى 8 أغسطس من العام المقبل، وفي حالة مشاركته على الأرجح سيغيب عن انطلاقة الموسم الجديد مع ليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد فشل المنتخب المصري في منافسات أمم إفريقيا الماضية، قد يسعى صلاح لتعويض الأمر بالتواجد مع منتخب الشباب في الأولمبياد.

وشارك محمد صلاح في دورة لندن 2012، وقت أن دعم المدرب هاني رمزي الفريق وقتها بثلاثة لاعبين من الفريق الأول بضم محمد أبو تريكة وعماد متعب وأحمد فتحي.

يُذكر أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي كان قد أعلن أنه سيختار ثلاثة لاعبين من المنتخب الأول لدعم الفريق في طوكيو وفقًا لحاجة الفريق دون تحديد أسماء.
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