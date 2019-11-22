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حوادث

لتنفيذ أحكام في 142 قضية .. ضبط أحد عناصر الجماعة الإسلامية بالمنيا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:06 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الاسلامية المطلوب ضبطه بمحافظة المنيا لتنفيذ أحكام في ١٤٣ قضية.

تم ضبط محكوم عليه هارب، من عناصر الجماعة الإسلامية بمحافظة المنيا (تاجر ملابس – مقيم بالمنيا وله محل إقامة بالقاهرة) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (142) قضية (شيكات بدون رصيد – إيصالات أمانة) بلغ إجمالى أحكام مدة الحبس فيها (119) سنة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

والمذكور سبق ضبطه عدة مرات خلال الفترة منذ (عام 1989 حتى عام 2000) وعقب الإفراج عنه، ابتعد عن مخالطة عناصر الجماعة.

وأشارت المعلومات إلى تورطه فى العديد من المعاملات المالية، سعيًا للكسب السريع مما أدى إلى تراكم الديون عليه.
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