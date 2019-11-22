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أخبار العالم

شاهد.. رد فعل سائحة فرنسية سمعت الآذان خلال تواجدها بالسعودية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:46 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق رد فعل سائحة فرنسية بعد سماعها صوت الأذان خلال زيارتها السعودية.

وتظهر السائحة الفرنسية وهي تجهش بالبكاء حين سماعها صوت الأذان ينطلق من مكبرات الصوت بجوارها من جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، وعلقت قائلة: "كنت أُريد أن آتي إلى هنا منذ فترة".

وتمكنت السائحة المسلمة من التقاط صورة سيلفي تذكارية مع الجامع، حين انطلقت المكبرات بصوت المؤذن وهو ينادي على صلاة المغرب، وحينها لم تتمالك نفسها وأجهشت بالبكاء.

وعلقت بقولها: "أنا هنا اليوم في الرياض، استطعت أن أسمع صوت الآذان الرائع".

وحين سألها أحد الشباب عن سبب بكائها ذكرت أن صوت الأذان شيء جميل؛ حيث كانت تصلي منذ فترة وكانت تتمنى الحضور إلى السعودية، وقد أحست بشعور جميل عند سماعها للأذان، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.



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