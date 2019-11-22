لـ مصلحة الفراعنة.. عماد متعب يكشف سر رفضه تولى منصب مدير المنتخب

كشف عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب السابق عن سر رفضه لـ تولى منصب مدير المنتخب عقب تولى حسام البدري قيادة المنتخب الأول لكرة القدم.



وأكد متعب في تصريحات لقناة " أون سبورت " أن علاقته بـ البدري طبيعية ولا تشوبها أي أزمات أو مشاكل خاصة عقب توليه القيادة الفنية للمنتخب مشددا ان الجميع يجب أن يساند ويدعم البدري والمنتخب.



وأضاف أنه رفض تولي منصب مدير المنتخب حتى لا تثار الأقاويل حول المنتخب خاصة خلال الفترة المقبلة التي يحتاج بها المنتخب للاستقرار والهدوء مشددا ان في حال وافق كان سيتردد دائما أن هناك أزمات بينها ويكثر اللغط حول المنتخب



وتابع أن توليه منصب مدير المنتخب شرف كبير وحلم يتمناه جميع للاعبي كرة القدم.



وأكمل عماد متعب أن حسام البدري مدرب مميز وكبير ولكنه يحتاج للمزيد من الوقت مع المنتخب لترتيب الأوراق.