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سيكوباتي.. استشاري الصحة النفسية يحلل شخصية المقاول الهارب محمد على

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:16 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الدكتور وليد هندي مستشار الصحة النفسية، شخصية المقاول الهارب محمد على من خلال تحليل نفسي لشخصيته.

وقال مستشار الصحة النفسية،:"عندما نحلل أى شخصية نفسيا نحللها فى ضوء تاريخها الاجتماعى فهذا الشخص الذى يدعى محمد على صرف حوالى 27 مليون جنية ليظهر فى دور او دورين على الأكثر فهو شخص يحب الظهور ويحب هوس الشهرة وهو شخصية سيكوباتية نفعية ولديه إجرام اجتماعى.

وتابع هندى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء DMC الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، محمد على شخص يتبع أساليب الحرب النفسية فهو شخص ليس عشوائي فهو مدرب وفاهم لما يفعله ويجيد لغة استخدام الجسد.

وأكمل:" محمد على لا يعلم أيضا أن الشعب المصرى أيضا يعى ويفهم ما يقوم به هذا الكومبارس الفاشل".
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