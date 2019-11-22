عضتها حتى الموت.. حبس ربة منزل عذبت طفلة زوجها ببولاق الدكرور

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل طفلة زوجها بعد تعذيبها حتى الموت.



كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمة تزوجت من موظف بالحي منذ عدة أشهر وخلال تلك الفترة اعتادت علي ضرب طفلة زوجها رقية.م.م 6 سنوات بسبب نقل الطفلة لأسرار المنزل إلي الجيران، واعترفت المتهمة أثناء استجوابها أمام العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أنها فوجئت بجاراتها تعلمن عددا من أسرار منزلها خاصة خلافاتها مع زوجها حيث كانت تخبرهن الطفلة أن والدها يتعدى بالضرب على زوجته بالاضافة الي اخبارهن أنها رأت والدها يمارس العلاقة الحميمة مع زوجته.



وأضافت المتهمة أنها انتابتها حالة من الغضب بسبب أفعال الطفلة وانهالت عليها بالضرب بعصا خشبية وقامت ب "عضها" وأثناء ضربها سقطت الطفلة علي الأرض وارتطمت رأسها بالحائط ما أدي إلي وفاتها فاتصلت بوالدها وأخبرته أن ابنته أصيبت أثناء لعبها فنقلها الاب الي المستشفي إلا أن الأطباء شكوا في وفاتها فأبلغوا الشرطة وألقي القبض عليها.



تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد بوصول طفلة جثة هامدة إلى المستشفى وبها أثار تعدى وضرب، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الحادث.



وتبين من التحريات التى أجريت بإشراف العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، ان السيدة تزوجت من والد المجنى عليها في فترة زمنية من 3 إلى 6 اشهر ماضية، وكانت تتشاجر مع الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات بسبب قيامهما بنقل اسرار المنزل امام الجيران.



وكشفت التحريات بقيادة اللواء سامح الحميلي نائب مدير الادارة العامة للمباحث ان السيدة قامت بالتعدى بالضرب على الطفلة ورطمت رأسها في الحائط مما أدى الى مصرعها في الحال، فقامت بالاتصال بزوجها الذي يعمل موظفا بالحي وأخبرته ان ابنته لقيت مصرعها أثناء لهوها.



وعند عودة الزوج نقل الطفلة إلى المستشفى تبين أنها لقيت مصرعها بعد تعذيب زوجة ابيها لها، حيث ظهرت آثار للتعذيب والضرب على جسد الطفلة.



وأمر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.