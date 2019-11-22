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حوادث

إصابة شخصين والبحث عن ثلاثة آخرين مفقودين بمصرف المنصورة المستجد

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:30 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
تكثف قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية من جهودها للبحث عن 3 شباب مفقودين في مياه مصرف المنصورة المستجد" بقرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة عقب انقلاب تروسيكل بهم ومعهم اثنان اخران تمكنوا من النجاة وجرى نقلهما إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية،إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفسد بورود بلاغ من أهالي قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة، بإنقلاب تروسيكل في مصرف المنصورة المستجد بالجهة المقابلة لقرية منية سندوب  التابعة لمركز المنصورة ويقل 5 من الشباب.

وانتقل ضباط المباحث و سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري تحت إشراف المقدم احمد عوض والمقدم هانى حموده إلي مكان الواقعة  وتبين تمكن  كلا من محمد المتولى يوسف خليل، 40 عاما ومقيم بمنية سندوب من القفز من التروسيكل قبل انقلابه مما ادى لإصابته بآلام بالظهر واشتباه كسر بالساق اليسرى، وعبد الحميد أحمد توفيق، 22 عاما مقيم بمنية سندوب، تمكن أيضا من القفز من التروسيكل  ومصاب بجرح قطعى بالجبهة 5 سم وسحجات بالجسم.

فيما تكثف قوات الانقاذ النهرى من جهودها للبحث عن ثلاثه اخرين مازالو  مفقودين فى المياه وهم  " أحمد حسن  وعمرو الباز والسيد عطية" ومقيمين قرية منية سندوب  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة .
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