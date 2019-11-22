مي عمر تشارك ياسر جلال في مسلسل الفتوة

تشارك الفنانة مى عمر خلال أحداث مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، دور حبيبة ياسر جلال، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، ومن المقرر بدء تصويره الشهر المقبل، حيث يسجل العمل التعاون الأول بينهما.



وكانت الفنانة مى عمر قد تعاقدت على مسلسل "الفتوة"، خلال الأيام القليلة المقبلة بعد جلسة عمل جمعتها بمدير عام شركة سينرجى للإنتاج التلفزيوني حسام شوقى، وبطل العمل ياسر جلال.



مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.



يشار إلى أن مى عمر قدمت آخر أعمالها فى شهر رمضان الماضى أمام النجم أحمد السقا بمسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى، وشارك فى بطولته محمد ممدوح، إنجى المقدم، هبة مجدى، إدوارد، كريم عفيفى، هادى الجيار، صفاء الطوخى، سلوى عثمان، هاجر عفيفى، ريم سامى، طاهرة، أشرف مصيلحى.