بوتين يكشف تفاصيل جديدة عن الانفجار النووي بروسيا

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن بالانفجار النووي، الذي وقع شمال غرب روسيا في أغسطس الماضي.



وقال الرئيس الروسي في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن "الذين قتلوا في الانفجار الذي تسبب في ارتفاع الإشعاع لفترة قصيرة في شمال غرب روسيا، كانوا يطورون سلاحا ليس له مثيل في العالم



كانت وكالة الأرصاد الجوية الروسية أعلنت في أغسطس الماضي ارتفاع مستوى النشاط الإشعاعي في منطقة شمال غرب البلاد، عقب الانفجار الذي وقع في وحدة عسكرية بمدينة سيفيرودفينسك.



وأوضحت الوكالة في بيان لها، أن سحابة محملة بالإشعاعات تشكلت في المنطقة، واحتوت على عدة نظائر، ما رفع مستوى النشاط الإشعاعي، قبل عودته إلى المستويات الطبيعية.



وذكرت وكالة الطاقة الذرية الروسية "روساتوم" في وقت سابق، أن الانفجار نجم عن حادث أثناء اختبار "مصدر دفع يعمل بوقود من النظائر المشعة".