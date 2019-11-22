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رياضة

#سلامتك يا خطيب.. يجتاح تويتر برسائل دعم قوية من الجماهير لرئيس النادي الأهلي .. شاهد

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:04 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #سلامتك_يا_خطيب بعد عودة رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب من رحلة العلاج الخارجية الي القاهرة فجر اليوم.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :‏‎#سلامتك_يا_خطيب ربنا يشفيك يا بيبو ⁦❤️⁩..‏" لو احترف الخطيب فى أوروبا ما تذكر العالم سوى اثنين بيليه و الخطيب " - ..دون ريفى مدرب الاهلى 1984 - 1985,,,ماذا فعلت لكى يحبك كل العالم ياخلوق ‎#سلامتك_يا_خطيب.

وطالب المغردون المتفاعلين مع الهاشتاج بأن يكون كله يكون دعاء للخطيب طبعا شعب الأهلي بالملايين ونحسبهم مؤمنين يعني خمسين مليون دعوة ليلة الجمعة ونهار الجمعة نحسب ان الله الكريم لن يردها ابدا ..اللهم اشفي عبدك محمود الخطيب شفاءا لا يغادر سقما ‎#سلامتك_يا_خطيب..ربنا يشفيك ويعافيك وينصرك علي مين يعاديك قادر ياكريم.

‏فيما قال زيكو (نجم الكرة البرازيلية) :" لو ولد الخطيب في عالم مفتوح مثل الآن، لكان له نصيبًا من الاحتراف في أوروبا، إنه من عظماء اللعبة، وليس في مصر وإفريقيا فقط، بل في العالم كله".

‏‎ومن تعليقات المغردين أيضا #سلامتك_يا_خطيب لماذا نحب الخطيب لماذا كل هذا التعاطف معه لماذا هو دون عن غيره اساله كثيرة والاجابه تحتاج لايام لسردها ولكن نبذه هذا من ضحي بالاحتراف في الصغر من اجل الاهلي هذا من عاش عمره في خدمة الاهلي والان يدفع فواتيراخري لاتقدر بثمن من اجل الاهلي و تساءلنا لماذا نحبه.
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