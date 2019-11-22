أمام ريال مدريد أو ليفربول ..عماد متعب يعلن موعد مباراة اعتزاله والملعب

كشف عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل مباراة اعتزاله خلال الفترة المقبلة وذلك بعدما أعلن اعتزاله خلال الموسم الماضي.



وأكد متعب في تصريحات لـ قناة " اون سبورت " أنه تم ارسال ايميل لأحد الفرق الكبرى به كافة التفاصيل عن موعد المباراة في شهر فبراير بالإضافة للمقابل المادي.



وأضاف: أن العرض ليس بسيطا على الاطلاق مشددا أن المباراة ستقام على استاد القاهرة.



وتابع عماد متعب أن المباراة ستكون أمام أحد الفرق ريال مدريد، يوفينتوس أو ليفربول.