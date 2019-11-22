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رياضة

أمام ريال مدريد أو ليفربول ..عماد متعب يعلن موعد مباراة اعتزاله والملعب

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:46 ص
عماد متعب
عماد متعب
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ياسمين تيسير
كشف عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل مباراة اعتزاله خلال الفترة المقبلة وذلك بعدما أعلن اعتزاله خلال الموسم الماضي.

وأكد متعب في تصريحات لـ قناة " اون سبورت " أنه تم ارسال ايميل لأحد الفرق الكبرى به كافة التفاصيل عن موعد المباراة في شهر فبراير بالإضافة للمقابل المادي.

وأضاف: أن العرض ليس بسيطا على الاطلاق مشددا أن المباراة ستقام على استاد القاهرة.

وتابع عماد متعب أن المباراة ستكون أمام أحد الفرق ريال مدريد، يوفينتوس أو ليفربول.
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