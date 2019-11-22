عماد متعب يكشف عن أصعب فترات مسيرته الكروية

كشف عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب السابق عن أصعب فترات مرت عليه خلال مسيرته الكروية مشددا ان فترة التعافي من الاصابة وتحدي عودته لـ مستواه كان أمرا صعبا.



وأضاف متعب في تصريحات لقناة " أون سبورت " أن الـ3 سنوات الأخيرة في مسيرته كانت الأصعب و "الارخم " حيث كان يعامل كـلاعب صغير السن.



وتابع : أنه في بعض الأوقات كان يكتشف بشكل مفاجىء أنه ليس من ضمن قائمة المعسكر ويرحل عقب المران.



وأضاف نجم الأهلي والمنتخب السابق، أن المؤلم هو طريقة المعاملة بالإضافة لـ عدم فهمه الأمور في تلك الفترة من حيث مشاركته من عدمها خاصة في ظل الوعود التي كانت تعطي له بشأن مشاركته.



وأعلن عماد متعب اعتزال خلال الموسم الماضي بشكل مفاجئ .