ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عماد متعب يكشف عن أصعب فترات مسيرته الكروية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:31 ص
عماد متعب
عماد متعب
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب السابق عن أصعب فترات مرت عليه خلال مسيرته الكروية مشددا ان فترة التعافي من الاصابة وتحدي عودته لـ مستواه كان أمرا صعبا.

وأضاف متعب في تصريحات لقناة " أون سبورت " أن الـ3 سنوات الأخيرة في مسيرته كانت الأصعب و "الارخم " حيث كان يعامل كـلاعب صغير السن.

وتابع : أنه في بعض الأوقات كان يكتشف بشكل مفاجىء أنه ليس من ضمن قائمة المعسكر ويرحل عقب المران.

وأضاف نجم الأهلي والمنتخب السابق، أن المؤلم هو طريقة المعاملة بالإضافة لـ عدم فهمه الأمور في تلك الفترة من حيث مشاركته من عدمها خاصة في ظل الوعود التي كانت تعطي له بشأن مشاركته.

وأعلن عماد متعب اعتزال خلال الموسم الماضي بشكل مفاجئ .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عماد متعب يوجه رسالة إلى أحمد فتحي في عيد ميلاده

اخبار النادي الأهلي اليوم.. أحداث مؤسفة في مباراة الإسماعيلي واستخراج تأشيرات تونس لمواجهة النجم

ديفيد فيا يعلن موعد اعتزاله كرة القدم نهائيًا

محمد صلاح يعلن سفره إلى ليفربول بهذه الطريقة

عماد متعب يوجه رسالة لـ المنتخب الأوليمبي ويشيد بـ الجماهير المصرية

ترشيحاتنا

محمد صلاح مهدد بالغياب عن بداية الموسم المقبل مع ليفربول بسبب الأوليمبياد

هل يجوز قراءة القرآن بشعر مكشوف ولبس خفيف؟.. الإفتاء ترد

طبيب المنتخب التونسي يكشف مدة غياب فرجاني ساسي عن الزمالك عقب الإصابة

اخبار الفن..وفاة شقيقة فيفي عبده بعد صراع مع المرض.. ونادية الجندي في حفل عمرو دياب بإطلالة مختلفة

لكل اسم حكاية.. كوم حمادة مسقط رأسهم التعلب.. تغير اسمها في أوائل العهد العثماني

سعد لمجرد ونيكول سابا وشريف مدكور يقدمون التعازي لـ فيفي عبده في وفاة شقيقتها

AdvertisementS

أمام ريال مدريد أو ليفربول ..عماد متعب يعلن موعد مباراة اعتزاله والملعب

شوبير يكشف إمكانية رحيل الخطيب عن رئاسة الأهلي

شوبير يكشف مفاجأة بشأن حديثه مع شوقي غريب حول نجله

رد مؤثر من مصطفى شوبير على استبعاد لاعبين من المنتخب الأوليمبي لضم نجوم الفراعنة

أخبار الرياضة..شوبير يكشف إمكانية رحيل الخطيب عن الأهلي..رجاء خاص من لاعبي المنتخب لـ شوقي غريب.. تصريحات صادمة لـ عماد متعب

رجاء خاص من لاعبي المنتخب الأوليمبي لـ شوقي غريب

نهائي أمم أفريقيا بين منتخب مصر الأوليمبي وكوت ديفوار .. الموعد والقنوات الناقلة

مصطفى شوبير يكشف رد فعله عقب علمه بـاستبعاده من قائمة المنتخب الأوليمبي

عماد متعب يكشف تفاصيل لقائه مع رئيس الزمالك في لندن

مفاجأة الموعد والبرنامج.. كل ما تريد معرفته عن حفل ختام أمم أفريقيا

طبيب المنتخب التونسي يكشف مدة غياب فرجاني ساسي عن الزمالك عقب الإصابة

محمد صلاح مهدد بالغياب عن بداية الموسم المقبل مع ليفربول بسبب الأوليمبياد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيم كاردشيان تمتلك 6 أصابع في قدميها.. والجمهور يسخر منها

ضابط يطير في عرض البحر .. أول تجربة حربية مذهلة للرجل الصاروخي.. فيديو وصور

رغم مرور يومين.. إطلالات النجمات في افتتاح القاهرة السينمائى حديث السوشيال ميديا