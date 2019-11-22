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رياضة

عماد متعب يكشف تفاصيل لقائه مع رئيس الزمالك في لندن

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:32 ص
عماد متعب
عماد متعب
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ياسمين تيسير
كشف عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل لقائه بـ ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق في لندن خلال فترة لعبه لـ الأهلي.

وأكد متعب في تصريحات لـ قناة " اون سبورت " أن ممدوح عباس قابله على سبيل الصدفة حيث كان يتلقى رئيس النادي العلاج في لندن.

وأضاف أن ممدوح عباس عرض عليه الانضمام لـ فريق الزمالك مشددا أن العرض كان جيد ولكنه لم يحدد المقابل حيث أخبره أن كل ما يريده سيحصل عليه.

وأكمل أنه رفض تماما فكرة الانضمام لـ الزمالك حيث أن الأهلي هو بيته الأول والأخير مشددا أن جمهور الأهلي سانده كثيرا ودعمه بشكل رائع.

وتابع عماد متعب أن علاقته بـ جماهير الأهلي قائمة على الاحترام والحب.

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